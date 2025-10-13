El Torneo Federación llegó a su fin, en su etapa provincial en Arequipa, este fin de semana, con la definición por el título y el tercer y cuarto lugar en las tres categorías participantes. La etapa departamental permitirá conocer a los nuevos inquilinos del Torneo Élite Regional.

Por la Sub-13, en la lucha por el primer lugar, Deportivo Fénix de José Luis Bustamante y Rivero venció 2 a 0 a Jotitas de Mariano Melgar, mientras que el tercer puesto fue para La Negrita de Hunter, que derrotó en los penales por 3 a 0 a Cantolao Bustamante.

En la Sub-15, Academia Deportivo Strangers de Sachaca ganó por 3 a 2 a FBC Melgar Junior de Sachaca, quedándose así con el primer lugar, en la lucha por el tercer puesto, Huracán Verdolaga del Cercado se impuso por 1 a 0 a EF Apocalipsis de Bustamante y Rivero.

En lo que corresponde a la Sub-17, Lord Byron de Cayma derrotó en los penales 4 a 2 a Strangers de Sachaca luego de igual 1 a 1 en el tiempo regular en la definición del título de la categoría. Por su parte, Acarsur AQP del Cercado se quedó con el tercer lugar al golear por 8 a 2 EF Apocalipsis de Bustamante y Rivero.

La etapa departamental contará con la participación de las provincias de Caylloma (El Pedregal), Islay (Mollendo), Camaná, Arequipa y Caravelí (Chala), desarrollándose entre el 18 de octubre y el 14 de diciembre. El campeón y subcampeón de cada categoría jugará el V Torneo Élite Regional 2026.

En el caso de Arequipa provincia, serán 4 equipos por categoría los que jueguen la departamental, por la cantidad de ligas distritales participantes.