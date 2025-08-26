La Municipalidad Provincial de Arequipa entregó ayer los premios a los ganadores del Corso de la Amistad 2025 y del II Concurso Nacional de Pintura Rápida en Acuarela Jorge Vinatea Reynoso, actividades que se llevaron a cabo por el 485° Aniversario de la ciudad.

En la categoría Mejor Delegación, el primer puesto fue para el Grupo de Danza Virgen de la Candelaria de Ichupampa (54 puntos), seguido por Interbank (53 puntos) y el BCP (50 puntos). El galardón a Mejor Carro Alegórico recayó en Caja Arequipa (44 puntos), mientras que el segundo lugar lo ocupó la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado (42 puntos) y el tercero, nuevamente, el BCP (41 puntos).

En cuanto a la categoría Mejor Danza, la Municipalidad Provincial de Caylloma obtuvo el primer puesto (45 puntos) con la interpretación del Wititi, danza que también llevó al segundo lugar alrupo de Danza Virgen de la Candelaria de Ichupampa (44 puntos). El tercer puesto fue para el Proyecto de Vivienda Villa Paisajista de Majes (43 puntos). Además, la Juventud Apurímac recibió una mención honrosa.

Corso de la Amistad 2025 por aniversario de Arequipa. Foto: Correo.

GANADOR

Américo Benildo Maque Checca, representante de la agrupación de Ichupampa, resaltó el esfuerzo de su delegación: “Este año hemos querido participar solos y estamos felices con los premios. Nos preparamos tres meses, con 60 parejas bailando el Wititi. Esto nos motiva a seguir cultivando nuestras costumbres y tradiciones en Caylloma”, señaló.

Por su parte, el alcalde provincial de Caylloma, Alfonso Mamani, destacó que el Wititi es ya un símbolo regional: “Hoy no es solo una expresión del Colca, sino una danza nacional reconocida por ley en el Congreso. Es identidad cultural de toda Arequipa y debemos bailarla en cada provincia y distrito”, afirmó.

El alcalde de Cerro Colorado, Manuel Vera, celebró el segundo puesto en carros alegóricos con un león tallado en sillar de cuatro toneladas: “Nuestro carro fue trabajado por canteros del distrito y ha sido motivo de orgullo con un tallado muy hermoso de león en sillar de aproximadamente 4 toneladas”, detalló.

CONCURSO DE ACUARELA

La jornada también reconoció a los ganadores del Concurso Nacional de Acuarela Jorge Vinatea Reynoso, que reunió a 182 inscritos y 132 participantes activos en el barrio de San Lázaro. El primer puesto fue para Miguel Ángel Meza Alejo (86 puntos, S/ 5,000), el segundo para Gilbert Ticona Mullizaca (79 puntos, S/ 3,000) y el tercero para Felipe Coaquira Charca (77 puntos, S/ 2,000).

Meza Alejo, egresado de la escuela de arte Carlos Baca Flor, con más de 10 años en el rubro del arte, no solo ganó el primer puesto en esta competencia, sino también en el concurso de tallado de sillar. “Escogí la plaza de San Lázaro como tema de mi obra. Estos premios significan mucho, porque ser artista no es fácil, y servirá para invertir en materiales y seguir con proyectos y exposiciones”.

Miguel Meza Alejo, ganador del concurso de acuarela en Arequipa. Foto: GEC.