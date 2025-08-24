Entre pinceles, colores y la arquitectura blanca del barrio más antiguo de la ciudad, fueron anunciados los ganadores del II Concurso de Pintura Rápida en Acuarela “Jorge Vinatea Reynoso”. En donde los tres primeros puestos se llevaron premios de 5,000, 3,000 y 2,000 soles respectivamente, los cuales serán entregados mañana en la Casa Museo San Lázaro.

Fueron un total de 132 artistas, entre ellos, representantes de Puno, Cusco, Tacna y Moquegua, quienes desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde retrataron en tiempo récord los rincones del barrio San Lázaro. La comuna provincial otorgó credenciales, gorros, polos, refrigerios y almuerzos a cada uno de ellos.

“La temática es el barrio de San Lázaro y los escenarios que pueden resaltar con el ojo técnico que tienen. Van a mostrar la arquitectura y esa fusión que tenemos como Arequipa, un sincretismo cultural bastante interesante entre lo mestizo y lo español”, señaló Romina Gonzales, subgerente de Turismo de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

DESTACAN PROTAGONISMO

La funcionaria también subrayó que estas iniciativas buscan devolver protagonismo al barrio. “San Lázaro en algún momento fue un espacio olvidado, pero la idea es que el turismo, el arte y la cultura lo dinamicen y lo revaloricen como un destino seguro y atractivo para los visitantes”, mencionó.

La programación también incluyó recitales de poesía loncca, apoyo de la Policía de Turismo, demostraciones de danza y música clásica andina, y concluyó con la presentación del Coro Arequipa, que puso el broche final. El certamen, organizado por la Fundación Nosotros y los vecinos del barrio, contó con serenazgo, personal de salud y el apoyo de los vecinos.