Agentes del área de Secuestros de la Divincri detuvieron a un hombre acusado de extorsionar a la regidora de la municipalidad de Sachaca, Lania Miranda Reinso, quien denunció haber sido víctima de amenazas y hostigamiento durante varios años.

El intervenido fue identificado como José Rivas Durand (60), presunto integrante de la banda criminal denominada “Los intocables del municipio”. La captura se realizó la tarde del sábado en la plaza San Francisco, ubicada en el Cercado de Arequipa, tras un operativo policial coordinado.

Durante la intervención, los agentes incautaron un teléfono celular, cinco tarjetas de crédito y 288 soles en efectivo, elementos que serán incorporados a las investigaciones.

De acuerdo con la denuncia, el detenido habría contactado a la regidora para exigirle el pago de 4 mil soles a cambio de no atentar contra su integridad física ni afectar su imagen como autoridad. Sin embargo, esta no sería la primera vez que recibía este tipo de amenazas.

La regidora relató que los hechos se remontan al año 2019, pero decidió no denunciar en ese momento por temor a exponerse públicamente debido a su condición de figura política. “No quería verme involucrada en este tipo de situaciones, pero ya no puedo soportar más”, declaró tras rendir su manifestación en la sede de la Divincri.

Asimismo, aseguró que durante este tiempo vivió bajo constante presión, ya que el detenido conocía sus desplazamientos, le enviaba fotografías de los lugares donde se encontraba e incluso la intimidaba con información personal, lo que evidenciaría un presunto seguimiento.

Las autoridades no descartan la participación de al menos otras dos personas, quienes se encuentran en proceso de identificación como parte de las investigaciones en curso.

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