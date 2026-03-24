Los efectivos de Destacamento de Salvamento y Rescate Acuático rescataron hoy a una menor de edad, luego de ser arrastrada mar adentro por una corriente en las playas de Mollendo, en la provincia de Islay.

El incidente se registró durante el servicio de vigilancia, cuando el personal policial recibió la alerta de que la menor había sido desplazada unos 250 metros mar adentro, poniendo en riesgo su vida. Ante ello, los rescatistas ingresaron y rescataron a la adolescente.

Tras ser retirada del mar, la menor recibió una primera atención en la carpa de salvataje y luego fue evacuada en ambulancia al Hospital II de Mollendo – EsSalud Manuel de Torres Muñoz.

Según el diagnóstico médico, la menor presentó taquicardia y signos de ahogamiento, por lo que quedó en observación. Sin embargo, al momento de su ingreso, se encontraba consciente y en estado estable.

Los agentes también rescataron a más de 4 personas durante el fin de semana, entre el sábado y domingo, en las playas de Mollendo. Los efectivos permanecerán en las playas hasta la Semana Santa.

La Policía reiteró su llamado a la población a respetar las medidas de seguridad en las playas, debido al riesgo que representan las corrientes marinas.

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