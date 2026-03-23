El tránsito vehicular por la Variante de Uchumayo permanecerá cerrado por al menos 15 días más, debido a la instalación del segundo puente Bailey, informó el gerente regional de Transportes y Comunicaciones, José Aquice.

Uno de los carriles ya fue montado, sin embargo, no puede habilitarse por razones de seguridad mientras continúan los trabajos sobre el río para instalar el segundo carril.

El funcionario explicó que a la fecha realizan la construcción de estribos y bases para soportar la segunda estructura, proceso que demanda más tiempo que el ensamblaje del primer puente modular.

Una vez concluida la instalación del segundo puente, el tránsito vehicular se habilitará de inmediato en ambos sentidos, considerando que la estructura de 60 metros de largo puede soportar hasta 40 toneladas de peso, según la información del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)

Mientras tanto, la ruta alterna por Cerro Verde continúa operativa, aunque la congestión vehicular es considerable, pese a la vía alterna que habilitaron para los vehículos livianos desde la altura del túnel.

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