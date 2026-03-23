En varios distritos de Arequipa, padres de familia y dirigentes denunciaron que los buses del Sistema Integrado de Transportes (SIT), cobran el pasaje a los estudiantes a S/1 y, en algunos casos, ni los recogen, cuando el pasaje que corresponde a los escolares es de 0.50 céntimos.

Rogelio Postigo, representante de las APAFAS en la región Arequipa, señaló que las zonas más afectadas son Tiabaya, Cerro Colorado y Cayma. Explicó que la fiscalización de la Municipalidad Provincial de Arequuipa es limitada, porque los inspectores se concentran en el centro de la ciudad, y los cobros indebidos suelen realizarse cuando los estudiantes ya están en ruta hacia sus colegios.

El dirigente también denunció que la escasez de unidades durante las horas punta provoca aglomeraciones y deja a muchos estudiantes sin poder abordar los buses. “Las unidades salen llenas desde los terminales, y quienes viven en zonas intermedias simplemente no pueden subir”, señaló.

La consecuencia inmediata de esta situación es que más del 50% de los escolares llegan tarde a sus clases. A esto se suma la congestión vehicular y el mal estado de las vías, que dificultan aún más el traslado.

Postigo hizo un llamado al alcalde Víctor Hugo Rivera Chávez para asumir medidas urgentes que garanticen la tarifa escolar y mejoren la organización del transporte, protegiendo así a los estudiantes y evitando que sigan siendo afectados.





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