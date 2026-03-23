Los pobladores del centro poblado de Tolconi, situado en el distrito de Chachas de la provincia de Castilla se movilizaron a en protesta contra las autoridades municipales y regionales, por el deterioro de las vías AR-647, AR-106. Exigen realizar mantenimiento periódico para el tránsito de los vehículos.

El presidente del frente de defensa de Tolconi, Hernán Alcasihuincha, informó ayer que las protestas son indefinidas hasta que se realicen los trabajos de tapado de agujeros.

Afirmó que las empresa minera Buenaventura, Sierra Caraz, Crespo, Ares, Arcata y Bateas no cumplen con la responsabilidad social, considerando que el deterioro de la carretera es también por el paso de los camiones con carga de minerales.

Alcasihuincha no descartó que comuneros de Choqñehuaqui y Huarocolpa también se vienen plegando a estos reclamos.

En el distrito de Orcopampa (Castilla) el panorama es similar. Los pobladores exigen al alcalde Alberto Choquehuanca arreglar las vías principales del distrito.