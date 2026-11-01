Cientos de jóvenes, varios de ellos en aparente estado de ebriedad, fueron retirados durante la madrugada de este domingo 1 de noviembre del Centro Histórico de Arequipa, luego de las celebraciones por Halloween y el Día de la Canción Criolla. La intervención estuvo a cargo de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y agentes de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

El operativo comenzó aproximadamente a las 4:30 de la madrugada en las principales calles del Cercado, donde numerosos asistentes permanecían reunidos después de las fiestas del 31 de octubre.

Las intervenciones se concentraron principalmente en las calles San Francisco, Santa Catalina y Melgar, donde grupos de jóvenes se resistían a abandonar los espacios públicos pese a la presencia de las autoridades.

Policía utilizó rochabús para retirar a jóvenes del Centro Histórico

Ante la negativa de algunos asistentes a retirarse, fue necesaria la presencia de un rochabús de la Policía Nacional, vehículo utilizado para apoyar las labores de control y dispersión de concentraciones.

El despliegue policial permitió despejar las vías y facilitar el ingreso de los trabajadores municipales encargados de recoger los desperdicios acumulados durante las celebraciones.

La Municipalidad Provincial de Arequipa había anunciado previamente que el retiro de asistentes comenzaría desde las 3:00 de la madrugada del domingo, con el objetivo de facilitar la limpieza de la Plaza de Armas y las calles aledañas.

Recogen alrededor de 10 toneladas de basura tras fiestas

Personal de limpieza pública de la Municipalidad Provincial de Arequipa recogió aproximadamente 10 toneladas de residuos sólidos que quedaron esparcidos en diferentes puntos del Centro Histórico, de acuerdo con el reporte proporcionado para esta nota.

Entre los desperdicios encontrados había botellas de bebidas alcohólicas, envases de plástico, restos de alimentos y hasta residuos fecales abandonados en la vía pública.

La acumulación de basura obligó a intensificar las labores de limpieza en la Plaza de Armas y sus alrededores. Para ello, se empleó un camión cisterna que permitió realizar el lavado de pisos y calles afectadas por los desperdicios.

Alcaldesa Ruccy Oscco lamentó comportamiento de asistentes

La alcaldesa provincial de Arequipa, Ruccy Judith Oscco Polar, lamentó el comportamiento de los jóvenes y otras personas que participaron en las celebraciones de Halloween y el Día de la Canción Criolla, debido a la cantidad de residuos abandonados en los espacios públicos.

La autoridad municipal cuestionó la falta de cuidado de las calles y plazas del Centro Histórico, donde fue necesario movilizar personal de limpieza y maquinaria para recuperar las condiciones de salubridad.

La comuna provincial había previsto reforzar la limpieza pública durante el fin de semana, con labores de barrido, recolección de desperdicios y lavado de calles después de las celebraciones del 31 de octubre.