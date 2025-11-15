De acuerdo al último reporte de la Asociación Automotriz del Perú (AAP) la venta de vehículos, hasta el primer semestre de este año, tuvo un crecimiento notable a nivel nacional con un porcentaje del 35.7%. Dentro de esta cifra están autos livianos, pesados y menores, incluso los de alta gama, es decir de lujo.

En efecto, según Gonzalo Flechelle, gerente de Porsche Perú, en los últimos dos años, se ha tenido un registro de venta de 170 unidades a nivel nacional, y el 35% aproximadamente son deportivos siendo Lima la ciudad con más venta, pero tiene a Arequipa como segunda localidad con mayor potencial en adquisición de este tipo de vehículos.

“De todas las ventas cerca del 12% representa a Arequipa y un 70% está en Lima, el resto está en otras regiones, entonces vemos un comportamiento positivo y un nivel adquisitivo en crecimiento no solo en la capital, sino también en el sur, recordemos que estos análisis se hacen desde el fin de la pandemia, existe una constante favorable en el mercado arequipeño”, detalló.

Dichas declaraciones las dio luego de la inauguración de su local en la ciudad de Arequipa siendo la segunda tienda a nivel nacional y la tercera en el área de Porsche Latin América. En la presentación también se mostró el 911GT3, el modelo más vendido en América Latina.