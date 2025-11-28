Por más de media hora se suspendió de manera imprevista del servicio eléctrico en los distritos de Miraflores, Alto Selva Alegre, Cayma y Cercado, debido a que se registró una desconexión en la Barra Chilina, originada en las centrales de EGASA, anunció la empresa Seal.

Los usuarios atendidos en Línea Chilina se vieron sorprendidos al quedar en oscuridad. Personal técnico de la empresa Seal se trasladaron hasta el lugar de la emergencia para realizar los trabajos de verificación en campo.

Desde el centro de control se restableció el servicio de manera progresiva en las zonas afectadas. Alto Cayma fue la última zona en reponer la electricidad.