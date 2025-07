Tres personas murieron atropelladas por el tren que atraviesa el distrito de Yura en este año, informó la alcaldesa de la jurisdicción, Mirtha Ruelas. El último accidente, registrado el 19 de julio, cobró la vida de un joven que terminó partido en dos en los rieles que pasan por la zona 2 de UPIS Los Milagros.

La autoridad edil indicó que está en contra que este vehículo circule por zonas urbanas porque representa un riesgo para los vecinos. Agregó que no tienen horarios ni señalización suficiente para evitar tragedias. “Pasan a la hora que quieren, sin avisar, sin luces, sin nada, no hay un control”, dijo.

Además, la burgomaestre detalló que otro problema que provocan estos trenes son las rajaduras de las casas que están cercanas a las vías y que recibió decenas de quejas de pobladores. Ante ello, sostiene que hizo el pedido de reubicación del camino férreo a las autoridades y hasta incluso viajó a Lima para presentar sus reclamos ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

“Nosotros tuvimos reuniones con los ministros sobre este problema, que no es de ahora, y la respuesta que nos dieron es que la empresa concesionaria Perú Rail operará durante dos años más por el contrato que tiene, eso nos dijeron. No nos hablaron sobre una ampliación, pero no se puede dejar el problema así”, recalcó Ruelas.

TRAMO

El tren recorre varios distritos como Yura, Cerro Colorado, Yanahuara, Uchumayo. Aunque hay medidas de seguridad, suceden accidentes.