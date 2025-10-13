La tarde de este domingo 12 de octubre, tres escolares de la Institución Educativa Particular Mere Du Crist sufrieron una caída desde un tobogán inflable instalado en el interior de la cancha del Casino de Sub Oficiales del Ejército, ubicado en la calle Espinar 1810, en el distrito de Miraflores.

El hecho ocurrió en el distrito miraflorino, cuando las menores participaron en una actividad familiar organizada por su colegio. El administrador de la cancha afirmó que fue alquilado al colegio para una fiesta familiar.

Las niñas, todas de 12 años de edad, fueron trasladados al área de emergencia del hospital Honorio Delgado Espinoza para la atención correspondiente.

El diagnóstico preliminar de una de las menores fue policontusa por caída, traumatismo en vértebra modular y por descartar trauma abdominal cervical.

Las menores fueron identificadas como K L.B. (12), C.J.Q.(12), y M. C. H (12).

Hasta donde tuvieron que aproximarse agentes de Serenazgo del distrito de la pampa y efectivos de la Compañía de Bomberos.