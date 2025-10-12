El jefe de la Región Policial Arequipa, general PNP Olger Benavides, informó de la existencia de más de 100 casos en proceso en la Unidad de Inspectoría en la región, de los cuales, más cerca de 20 se encuentran actualmente en apelación y cuya sanción es un pase al retiro como medida disciplinaria.

La autoridad policial manifestó que son 15 los efectivos que fueron separados de la institución mientras duren las investigaciones; en estos casos, el sueldo se les recorta en un 50 % hasta que termine el proceso. De otro lado, 3 efectivos fueron pasados al retiro como medida disciplinaria en lo que va del año y son cerca de 20 casos más que podrían terminar con un pase al retiro, pero que se encuentran en etapa de apelación.

Entre estos casos que se investigan a nivel de Inspectoría se encuentran infracciones del tipo administrativo, siendo de las más recurrentes aquella de imposición de papeletas, aparentemente de forma injusta, a las que se suman hechos por no recibir denuncias en las comisarías, otras por no hacer constataciones o la demora de las atenciones por parte de efectivos.

“Entenderán que hay un debido proceso que, hay que respetar los plazos para que también el policía con su abogado de sus descargos, luego de ello termina en una investigación, estableciendo responsabilidades administrativas hasta la baja del policía de acuerdo a la infracción y lo que ha cometido”, señaló al respecto Benavides.

CASOS

De tratarse de casos sumarios, estos tienen plazos hasta de 60 días. No obstante, en el caso del proceso ordinario, este conlleva un tiempo mayor debido a las investigaciones que se realizan. “De los 100 casos tenemos en diferentes etapas, algunas están aún en investigación, otras están en apelación y otras que culminaron, que son las sanciones que no han apelado, que son alrededor de 10”, detalló el jefe de la Región Policial Arequipa.