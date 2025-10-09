El arquero Lucio M.C.A. (18) fue capturado ayer en la tarde por los efectivos policiales de la comisaría de Mollendo, luego de salir corriendo del estadio Juan Carlos Oblitas, en la provincia de Islay de Arequipa. Era solicitado por el Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Islay por el presunto delito contra la libertad sexual.

Lucio tenía puesto el uniforme del equipo que participa en el Campeonato de Fútbol de la Segunda División de Mollendo. Los asistentes al recinto deportivo informaron que el arquero solicitó su cambio y salió corriendo hacía la calle.

No obstante, fue intervenido a unas cuadras del estadio. Una cámara de vigilancia registró el momento donde los agentes del orden lo detienen y suben a un patrullero para trasladarlo a la comisaría de Mollendo.

De acuerdo con la investigación preliminar de la Policía, Lucio M.C.A. tenía orden de captura desde el 17 de septiembre de 2025, por el presunto delito contra la libertad sexual – violación sexual.

