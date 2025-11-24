Un triple choque se registró la mañana de este lunes en el kilómetro 1018 de la Panamericana Sur, a la altura del distrito de Cocachacra, provincia de Islay. El accidente de tránsito dejó como saldo siete heridos que fueron trasladados al hospital Cocachacra.

Según el reporte policial, el choque ocurrió entre un automóvil de placa B5U-147, conducido por Gaona Huamán (37); la camioneta de placa V3A-811, manejada por Ricardo Orlando Manrique Herrera (46); y el camión de placa VAT-712, conducido por Juan León Calisaya Chambilla (48), quien fue evacuado por una ambulancia del SAMU debido a sus lesiones.

Las tres unidades terminaron con daños materiales en la parte delantera.

Asimismo, según refieren personas de lugar, los ocupantes de los vehículos fueron evacuados por una ambulancia hacia Cocachacra.

La comisaría de Cocachacra asumió la intervención y, como parte de las acciones, se dio cuenta a la superioridad, se realizaron las actas correspondientes, y las diligencias de ley.