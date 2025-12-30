La actividad turística en la provincia de Castilla podrá ser mayor con la ejecución del Plan de Desarrollo Turístico Local (PDTL) 2025–2030, un instrumento que permitirá ordenar el crecimiento de la actividad, garantizar la sostenibilidad y abrir nuevas oportunidades económicas para la población.

Este instrumento tiene como objetivo posicionar a la provincia en el mercado turístico nacional e internacional destacando sus atractivos, entre ellos, los petroglifos de Toro Muerto, considerados uno de los conjuntos de arte rupestre más grandes del mundo.

ATRACTIVOS

Se trata de un sitio arqueológico que es considerado uno de los repositorios con arte rupestre más grande del mundo. Se localiza en la parte central del valle del río Majes, en el distrito de Uraca-Corire (Provincia de Castilla, Región de Arequipa) en la zona costera del extremo sur del Perú. Se ha podido contar miles de rocas volcánicas, dispersas entre los 400 y 1500 metros sobre el nivel del mar. Gran parte de ellas está decorada con petroglifos realizados por representantes de diferentes culturas locales y panregionales (probablemente con una temporalidad desde los comienzos de nuestra era hasta la llegada de los Incas).

El paisaje es parte del atractivo de la provincia de Castilla. Foto: Gobierno Regional de Arequipa.

Las caminatas para reconocer el lugar son indispensables en Castilla. Foto: Gobierno Regional de Arequipa.

MÁS ZONAS

No se quedan atrás las bodegas de vino y pisco, que mantienen viva la tradición vitivinícola arequipeña; los dinosaurios del sector de Querulpa, que atraen a visitantes de todas las edades; y una gastronomía variada, que refleja la riqueza cultural de la zona.

Este plan fue gestionado por el Gobierno Regional de Arequipa, a través de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (GRCETUR), junto con la Municipalidad Provincial de Castilla en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR).

Recientemente, fue aprobado y con esto, se hace posible evitar la improvisación, promover la conservación del patrimonio natural y cultural, y generar empleo local. Además, se articula con el Plan de Desarrollo Regional Turístico (PDRT) de Arequipa y el Plan Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR), asegurando una gestión integrada y sostenible.

El Gobierno Regional y el MINCETUR reafirmaron su compromiso de seguir brindando asistencia técnica y capacitación a los gobiernos locales, consolidando al turismo como un motor de desarrollo inclusivo y sostenible en Arequipa y en el país.