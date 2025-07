Desde el 5 de julio, vecinos del distrito de Yanahuara temen que los casos de inseguridad se incrementen en la avenida Ejército, debido al funcionamiento de una discoteca, que opera frente a la comisaría de la jurisdicción y que cuenta con la autorización de la Municipalidad Distrital de Yanahuara.

“¿Qué generan las discotecas hoy en día? Inseguridad, delincuencia, alcoholismo, violencia y los jóvenes que van los pepean y algunos mueren. No entiendo cuál es la intención del alcalde de seguir abriendo discotecas y encima esto contraviene las ordenanzas del municipio”, refirió una de las ciudadanas, quienes evitaron identificarse ante posibles represalias.

Por este motivo, un grupo de ciudadanos realizó un plantón en los exteriores del local nocturno y anunciaron que esta medida de lucha no descansará e hicieron un llamado al alcalde Sergio Bolliger en trabajar para dar tranquilidad a los vecinos y no autorizar este tipo de locales para que no se den hechos como los que ocurren en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, donde se registraron asesinatos y balaceras, además de la presencia de meretrices.

“Nosotros hacemos un llamado a la reflexión al alcalde distrital”, indicó una de las manifestantes.

RESPONDE

Por su parte, el alcalde de Yanahuara respondió que la discoteca tiene todos los permisos para operar en marco a la legalidad. Además que no generará ruidos como dicen los vecinos y que al estar al frente de la comisaría sería un sitio seguro. Asimismo, detalló que los que manifestaron no viven en Yanahuara, ya que solo identificó a dos vecinos y a los demás ni los conoce.

“Todo, absolutamente todo, se ha hecho de acuerdo a ley. Cuando tuvieron algunos los momentos que les faltaba, yo detuve la obra once meses, once meses, mientras regularizaban temas de planos. Cuando han tenido todo en regla, no se les puede negar porque sería abuso de autoridad. Los que dicen que se va a perturbar la tranquilidad de los vecinos, no se dan cuenta de que es zona comercial”, declaró.