Los vecinos de Ciudad Municipal, en el distrito de Cerro Colorado, se quejaron por la proliferación de discotecas y locales nocturnos que funcionan sin control municipal. Aseguran que los ruidos son constantes y que las peleas entre asistentes generan temor en el lugar.

“Presentamos un memorial para que no abran más discotecas, pero no nos han hecho caso”, relató una de las vecinas afectadas, quien indicó que la comisaría del sector tampoco atendió sus reclamos.

Según la comuna, existen al menos cuatro locales nocturnos que funcionan de manera irregular en los sectores de Ciudad Municipal y Zamácola. Recientemente, el fin de semana, la municipalidad distrital clausuró el local “La Previa”, la cual estaba funcionando sin autorización.

El subgerente de Licencias e Itse, Marco Zanabria, informó que fue clausurado hace dos meses por carecer de licencia, pero volvió a abrir sus puertas acogiéndose a un “silencio administrativo”. “No hemos emitido ninguna autorización y vamos a iniciar un nuevo proceso sancionador”, declaró.