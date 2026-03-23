El distrito de Paucarpata será en Viernes Santo el escenario de la escenificación más grande de la “Vida, Pasión y Muerte de Jesucristo”, en Arequipa. Este año, la presentación comprenderá 57 escenas bíblicas y se espera la asistencia de más de 12 mil personas.

Alberto Condori, párroco de la Parroquia Santa Ana de Paucarpata, informó que es una de las representaciones más emblemáticas de la ciudad, reconocida por su realismo y destacada puesta en escena.

Esta actividad, que tiene lugar en Viernes Santo, reunirá este año a más de 150 actores del grupo parroquial Jesús Nazareno, quienes se han preparado desde febrero para ofrecer una experiencia conmovedora.

“No es un teatro más, es la vigencia de la pasión, muerte y resurreción de Cristo. No se trata solo de participar, los jóvenes viven para ser el pueblo de Dios, son más de dos meses de preparación en la escenificación. Hay un compromiso muy serio con el que realiza el personaje de Cristo, conversé con él y siente lo que dice y lo vive”, afirmó el padre Condori.

Durante la presentación de la actividad realizada en el Cercado de Arequipa, se escenificaron tres pasajes: El Buen Pastor, el encuentro con Barrabás y el encuentro con María Magdalena.

Sin embargo, la representación completa comprenderá 57 pasajes bíblicos, iniciando con el bautismo de Jesús en la alameda del cementerio de Paucarpata y culminando en el cerro San Lucas, donde se representa el calvario. Este recorrido permite recrear con detalle los momentos más importantes de la vida de Cristo, consolidándose como una de las expresiones culturales y religiosas más importantes de la región.

Para este año, se espera la asistencia de más de 12 mil personas, quienes podrán apreciar esta puesta en escena que cumple 47 años de tradición ininterrumpida. Asimismo, destaca la participación de Elvio Maura, de 29 años, quien asumirá el papel de Jesucristo, aportando una nueva interpretación a este personaje central.