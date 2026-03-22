En una entrevista para “Cara a Cara” con Correo, el ingeniero agrónomo y candidato a la Cámara de Diputados por Perú Moderno (N.° 2), Miguel Fernández, desnudó las falencias técnicas del proyecto Majes Siguas II y propuso una reingeniería total del primer nivel de atención en salud para las zonas rurales de Arequipa.

Como especialista en el sector, ¿qué propone para la agricultura de Arequipa, un rubro que parece olvidado por las autoridades? He estado cerca del campo toda mi vida. Lo que propongo es fiscalizar y, sobre todo, destrabar proyectos vitales. Tenemos Majes Siguas II totalmente estancado, y no por cuestiones técnicas, sino por la mala coyuntura política de los gobiernos pasados. Es un desastre que esté en manos de un arbitraje con una empresa española. Mi tarea será vigilar que no se sigan firmando adendas que solo incrementan el costo sin avanzar un metro de obra.

Hablando técnicamente, ¿qué tan importantes son las represas para este proyecto y cuál es la situación actual de las reservas de agua? Son fundamentales. Este año, a pesar de las lluvias en la cuenca intermedia, la represa de Condoroma no ha alcanzado su nivel máximo; está en 180 millones de m³, y eso es insuficiente. Vamos a tener un año deficitario. Necesitamos ejecutar la represa de Angostura, que hasta ahora sigue siendo solo un sueño. Sin Angostura, no hay desarrollo para el sur.

El proyecto Majes Siguas II pasó del Gobierno Regional al Ejecutivo. ¿Cuál es su postura técnica sobre esta transferencia? Jamás estuve de acuerdo. Pasar el proyecto a Lima es decirle al país que en Arequipa no hay profesionales capaces, y eso es mentira. En Arequipa sobra gente que puede destrabar esto. A Lima le interesa el proyecto porque ahí ven el “negocio”. Además, hay una falta de criterio: quieren invertir más de 2 mil millones de soles en la “puesta a punto” de Majes I para que el canal soporte 34 m³, pero hoy solo trasladamos 12 m³. Es absurdo reparar un canal para un caudal que no tenemos porque la segunda etapa está trabada. Es gastar dinero en vano.

¿Por qué cree que los proyectos de gran envergadura no avanzan en manos de los políticos actuales? Porque la mayoría de los que postulan son sindicalistas o políticos tradicionales que solo han aprendido de corrupción. Falta que profesionales con experiencia en gestión pública y en el campo entren a la “cancha”. Es fácil criticar desde la tribuna, pero alguien tiene que jugar el partido para cambiar las cosas. Este Parlamento actual está rodeado de asesores porque los congresistas no conocen la realidad; ellos solo repiten lo que les dicen.

Cambiando de tema, la salud en Arequipa es deficiente. ¿Qué plantea Perú Moderno para mejorar este servicio? Proponemos tecnificar el primer nivel de atención. Es inaceptable que en las zonas rurales las postas solo atiendan hasta las 6 de la tarde. ¡Parece que está prohibido enfermarse de noche! Vamos a poner médicos permanentes y equipar cada posta con un desfibrilador. Lo que le pasó al congresista Nano Guerra es el ejemplo de lo que vive la gente común: se enfermó después de las seis, no había médico y no había equipos. Eso tiene que cambiar para descongestionar los hospitales.

Sobre el presupuesto regional, ¿falta dinero o falta capacidad de gasto en nuestras autoridades? No hace falta dinero. A fin de año las regiones devuelven más del 50% del presupuesto. Lo que falta es capacidad de ejecución. Las municipalidades se gastan la plata arreglando parques o jardines por cumplir metas, pero no invierten en lo que realmente importa: salud y educación. Si no fuera por la empresa privada, en Arequipa ni siquiera tendríamos tratamiento de aguas servidas (La Enlozada). Yo fiscalizaré constantemente al Gobierno regional y a las municipalidades.

Sobre las leyes que blindan al Congreso, ¿qué hará con las denominadas “leyes pro-crimen”? Esas 13 leyes tienen que ser derogadas. Los congresistas se han blindado para que no intervengan sus casas o para que sus partidos no sean sancionados. Han llegado al colmo de la sinvergüenzura. Votar por los partidos tradicionales es garantizar otros cinco años de impunidad. Este 12 de abril, marque el 2 de Perú Moderno.

PERFIL

Miguel Fernández Mares. Ingeniero agrónomo. Realizó sus estudios primarios en un colegio estatal en el anexo de San Isidro. Su formación secundaria la cursó en el Colegio Militar Francisco Bolognesi.

Se graduó como ingeniero en la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) y cuenta con una maestría en Gestión Pública.