La cantante arequipeña Lula Valdivia se halla muy atareada poniendo en alto el nombre de su tierra en su mes aniversario, en los Estados Unidos.

En primer lugar, participará en la Gala “Orgullo Arequipeño” por el 485º aniversario de la fundación española de Arequipa en la Ciudad Hermana de Charlotte, desde 1962, en el estado de Carolina del Norte. Su concierto será el 15 de agosto desde las 18 h en el auditorio del Pisco Gastrolounge Restaurant, el centro gastronómico peruano más concurrido de la ciudad.

En la Gala, participarán las autoridades de Charlotte, la Sister Cities Board, oficina que agrupa a las Ciudades Hermanas, representantes del Comité de Arequipa de las Ciudades Hermanas, el Cónsul General del Perú en Atlanta. Además de música en vivo y la voz de Lula Valdivia, los participantes disfrutarán de la auténtica gastronomía arequipeña y del tradicional carnaval de Arequipa.

LATIN GRAMMY EN NOVIEMBRE

Lula Valdivia se halla en la etapa de competencia del Latin Grammy 2025, con la producción de canciones arequipeñas que por primera vez se presentan en un evento internacional de esta naturaleza, en noviembre. Participará con su producción “Ari Quepay”. El video fue grabado en la picantería la Nueva Palomino y en el hotel Ariquepay. Los directores de la producción musical son Luchito Cuadros y Pedro Rodríguez. El estudio de grabación y sonido es de Gelvert Bardales. Lula es influencer en You Tube, Tik Tok, Facebook e Instagram, con más de 190 mil seguidores.