Con solo 17 años, el arequipeño Thiago Goyzueta Carnero hace historia para el atletismo peruano. Dos medallas de oro en las pruebas de velocidad con obstáculos y el establecer un nuevo récord sudamericano convierten al atleta en uno de los nuevos baluartes del deporte peruano.

Thiago Goyzueta participó de dos eventos en la cuarta edición de los Juegos Sudamericanos de la Juventud, realizados entre el 12 y 25 de abril en Panamá; en ambas pruebas, el atleta arequipeño salió con la medalla de oro.

La primera prueba, de 1,500 metros con obstáculos, la enfrentó el 22 de abril, imponiéndose con un tiempo de 4 minutos y 3.46 segundos, quedando por delante del ecuatoriano Leymer Baño y del guyanés Ebo Mc Neil.

Sin duda alguna, la segunda prueba, de 2,000 metros con obstáculos que disputó el 24 de abril, fue la de consagración para el peruano, donde no solo se llevó el primer lugar, sino también estableció un nuevo récord sudamericano.

Con un tiempo de 5 minutos y 57.51 segundos, Goyzueta se llevó la medalla de oro, rompiendo el récord impuesto por el argentino Tomás Mondino en los Juegos Sudamericanos realizados en Rosario (Argentina) en el 2022, cuya marca fue de 6 minutos y 4.96 segundos.

MEDALLAS

La delegación peruana, compuesta por 141 deportistas, consiguió 13 medallas de oro, 15 de plata y 19 de bronce, ubicándose en el séptimo lugar del medallero general de la competencia.

Entre estas medallas también destaca la participación de la arequipeña Yleymi Muelle, de 17 años, quien consiguió dos preseas en la disciplina de tenis.

La primera de ellas en la modalidad de dobles femenino, donde junto a Leticia Bazan consiguieron la medalla de bronce al vencer a la dupla brasileña por 2 sets a 1.

La tenista mistiana consiguió su segunda medalla de bronce frente a la argentina Sofía Maebe, quien tuvo que abandonar el juego por una lesión.