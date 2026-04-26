En el corazón del valle de Majes, en la provincia de Castilla, un pequeño pueblo supo ganarse un lugar en la historia del fútbol regional. Se trata del Club Social Sportivo Cosos, fundado el 21 de marzo de 1926 en el distrito de Aplao, un elenco que no solo celebra un siglo de vida institucional, sino que reafirma su identidad como una inagotable fábrica de talentos que han dado el salto a equipos de mayor envergadura.

Para Alberto Quezada, exjugador del club, el secreto del éxito de Cosos no está en grandes inversiones ni fichajes externos, sino en el arraigo, pues además de ser considerado hasta hoy el club más antiguo del Valle de Majes, es uno de los más representativos de la provincia de Castilla. “Aquí todos son del mismo pueblo, juegan con garra y defienden la camiseta como si fuera suya, porque lo es”, resaltó. Esa identidad ha sido clave para que decenas de futbolistas hayan sido “jalados” por otros equipos a lo largo de los años.

CANTERA SILENCIOSA

Desde sus canteras han emergido nombres que llegaron al fútbol profesional. Cosos ha nutrido a grandes equipos como el FBC Melgar, Sporting Cristal y Sportivo Huracán, destacando figuras como Alejandro Morón, Fidel Rojas y Víctor “Piolín” Quezada. Son solo algunos de los jugadores que dieron el salto, demostrando que el talento también nace lejos de los grandes centros urbanos.

La dinámica ha sido constante, pues Quezada sostuvo que los jugadores formados en Cosos destacan en campeonatos locales y rápidamente captan la atención de clubes vecinos como Sport Perú, Trueno o Corire. Sin contratos formales ni estructuras profesionales, el “mercado” hasta ahora funciona por observación directa. “El que juega bien, se lo llevan. Acá no se paga por jugar. Todos son del pueblo. Por eso rinden distinto”.

A pesar de sus limitaciones, como canchas en mal estado, escaso apoyo institucional y pocos recursos, el club ha mantenido viva su esencia formativa. En Cosos, el fútbol es parte de la vida cotidiana, ya que cuenta con jóvenes agricultores, estudiantes o trabajadores, quienes se convierten en futbolistas cada fin de semana, alimentando una tradición que pasa de generación en generación.

Si bien el 21 de marzo cumplió su centenario, Sportivo Cosos no solo mira su pasado con orgullo, sino también su futuro con convicción. El 18 de abril participó en la primera fecha de la Liga de Aplao y con garra demostró una vez más de qué está hecho, pues venció 2-0 a Peñarol, consiguiendo así sus primeros tres puntos. Junto a la directiva, el exjugador asegura que el equipo mantiene firme su objetivo: campeonar y seguir proyectando jugadores.

De esta manera, el equipo mostró el mismo sello que lo ha caracterizado a lo largo de su historia: intensidad, compromiso y una fuerte identidad colectiva basada en jugadores formados en casa. Este triunfo no solo ilusiona a la hinchada, sino que reafirma el objetivo trazado para la temporada. Con una base de futbolistas jóvenes y experimentados del propio pueblo, Sportivo Cosos busca mantener su tradición competitiva.

Desde un rincón del valle, Cosos continúa formando futbolistas que, tarde o temprano, terminan brillando en escenarios mayores. De acuerdo a la directiva, existe talento; solo falta cultivarlo.

Sportivo Cosos del Valle de Majes. Foto: GEC.

HISTORIA

Cosos se formó por un grupo de jóvenes entusiastas majeños que decidieron organizarse alrededor del deporte que comenzaba a conquistar corazones: el fútbol. La historia cuenta que todo empezó cuando llegó a Cosos una pelota traída desde Chile, una novedad que despertó entusiasmo en los vecinos para formar un club deportivo. Después de varios debates, se acordó bautizarlo como Club Social Sportivo Cosos.