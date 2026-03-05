El precio del balón de gas doméstico registró un incremento en el distrito de Cerro Colorado, en la ciudad de Arequipa, en medio de la preocupación de los ciudadanos por un posible desabastecimiento tras la fuga de gas natural reportada en el distrito de Megantoni, en Cusco.

Desde las primeras horas del día, algunos pobladores acudieron a la planta de Llamagas para comprar balones de gas, generándose colas ante el temor de que el producto escasee o continúe subiendo de precio.

En la planta de Llamagas, el balón de 10 kilos aumentó en 2.50 soles, pasando de 44 soles el último fin de semana a 46.50 soles este lunes.

Los precios de hoy en la planta son los siguientes:

Balón de 5 kilos: 27.80 soles

Balón de 10 kilos: 46.50 soles

Balón de 15 kilos: 88.30 soles

Balón de 45 kilos: 201.50 soles

Los ciudadanos manifestaron su malestar por el incremento y la incertidumbre sobre el abastecimiento. Algunos llegaron con hasta tres balones vacíos, buscando asegurar el combustible para sus hogares.

Una pobladora señaló que un balón de 10 kilos alcanza aproximadamente para 25 días, por lo que espera que la situación se normalice pronto, especialmente ante el próximo inicio del año escolar y el aumento de gastos familiares.

Los restaurantes y negocios de comida figuran entre los ciudadanos más preocupados, ya que dependen del gas para sus actividades diarias.

Ante esta situación, se recomienda a la población no realizar compras por pánico ni acumular balones, ya que esto puede generar escasez y presionar aún más el precio del gas. Cabe recordar que la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, aseguró que el problema de fuga de gas se solucionará en menos de 14 días.

También se sugiere adquirir solo lo necesario para el consumo habitual del hogar, comparar precios entre distribuidores autorizados y las diferentes marcas, además de mantenerse informados a través de fuentes oficiales.

