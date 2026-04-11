La Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) exhortó a los transportistas de carga pesada a evitar el tránsito por la carretera Cerro Verde y las zonas aledañas de los distritos de Tiabaya y Uchumayo, y a utilizar en su lugar la Variante de Uchumayo como vía de conexión hacia la Panamericana Sur.

La medida responde al deterioro progresivo de la infraestructura vial, la congestión vehicular y el impacto negativo en la transitabilidad urbana generados por el paso constante de unidades de alto tonelaje que cruzan la ciudad para llegar a ese punto de salida.

En una reunión de coordinación participaron el gerente municipal de la MPA y su equipo técnico, junto a representantes de SUTRAN, OSITRAN, la concesionaria COVISUR, la Policía Nacional del Perú (PNP), el alcalde distrital de Uchumayo y el gerente municipal de Tiabaya. El acuerdo central fue fortalecer las acciones de control y fiscalización del transporte pesado en la ciudad.

En ese sentido, recordó que el puente Bailey, ubicado en el distrito de Uchumayo, está habilitado como vía alterna y se encuentra operativo, por lo que exhortan a priorizar su uso para el desplazamiento de unidades de carga pesada.

Asimismo, las autoridades reiteraron que la Ordenanza Municipal N.º 1234 establece la circulación de carga pesada en zonas urbanas únicamente entre las 22:00 y las 06:00 horas.