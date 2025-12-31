Este martes se realizó la rendición de cuentas de la rifa solidaria organizada por el Club de Leones Villa El Pedregal, realizada el 22 de diciembre, con el objetivo de apoyar la implementación de la Compañía de Bomberos de El Pedregal 205. Durante la actividad se informó que, debido a lo recaudado, se adquirirá un vehículo de rescate.

SIN APOYO

Para la actividad solidaria, Ricardo Murga Flores, presidente del Club de Leones, indicó que que el municipio de Majes se comprometió a colaborar con la venta de 20 talonarios de rifas, pero el municipio solo cumplió con 4.

Sumado a ello, el seccionario CBP Luis Ojeda Huamaní, informó sobre el rechazo a una donación de uniformes gestionadas, al comprobarse que los equipos, fabricados en 2013, superaban su vida útil y se encontraban deteriorados y contaminados por el uso previo. El anuncio de esta entrega la dio a conocer la regidora Gladys Condori, quien argumentó que la donación se había gestionado con una representante del Parlamento Andino.

Ojeda advirtió también la falta de mantenimiento a la compañía, que era promesa del municipio de Majes, pero no cumplió. Ante ello, el alcalde distrital de Majes, Jenry Huisa, afirmó que se trató de un obsequio y que, de no servir para emergencias, podrían destinarse a otros usos, asegurando que se buscarían nuevas formas de apoyo.