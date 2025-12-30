El operador de maquinaria pesada Bruno Cruz Velarde, de 28 años, falleció el último domingo en el hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo, luego de haber luchado durante varios días por su vida tras sufrir un aparatoso accidente en la provincia de Camaná.

Se supo que el accidente de trabajo ocurrió la noche del 23 de diciembre en el sector conocido como Cerro Chiquin ubicado en el distrito de Ocoña, Camaná. Se informó que mientras realizaba su trabajo para la empresa Dacrein S.A. en la ladera del cerro, la máquina se precipitó a un barranco de unos 60 metros de profundidad.

El trabajador pudo ser rescatado con vida por sus compañeros y trasladado al hospital de Camaná donde fue estabilizado por los médicos y luego referido hacia el nosocomio Carlos Alberto Seguin Escobedo de EsSalud en Arequipa, siendo internado en la el área de shock trauma por su delicado estado. Fue diagnosticado como politraumatizado y daños en diversos órganos internos.

Durante las diligencias de investigación programadas por la Fiscalía y la Policía para esclarecer las causas del accidente, el trabajador terminó perdiendo la vida al no resistir las graves lesiones que tenía.