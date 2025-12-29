El general PNP Antonio Alfredo La Madrid Aliaga será en el 2026 el nuevo jefe de la Región Policial de Arequipa en reemplazo del general PNP Olger Benavides Ponce De León.

La Policía Nacional del Perú informó de manera oficial a los nuevos generales y los cambios en la jefaturas de la institución.

La Madrid Aliaga viene de liderar la Unidad de Asesoría Técnica de la Policía Nacional. No obstante, en enero del 2025 asumió el cargo de la jefatura de la División de Investigación Criminal de Piura y el mismo año ascendió a general.

Desde esta posición, se espera que su gestión priorice el fortalecimiento de la lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado, el cual se ha incrementado en la región Arequipa.