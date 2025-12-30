Pedro Terán Quispe, de 37 años, acabó internando en el Área de Emergencia del hospital Honorio Delgado Espinoza al sufrir un profundo corte en el lado derecho del cuello, tras ser atacado por un tercero que lo acusó de intentar propasarse con una menor de edad, con quien bebían licor.

Según las indagaciones preliminares realizadas por los agentes de la comisaría de Characato, tres hombres y una mujer se trasladaron la mañana del domingo hasta el Ojo Del Milagro para beber y tras ello se dirigieron hasta la parte posterior del estadio municipal del distrito para continuar libando.

HECHOS

Trascendió que Pedro Terán se quedó dentro del auto con la mujer que resultó ser una menor de edad; mientras los otros dos varones se bajaron y uno intentó llevarse al otro para supuestamente dejar a la pareja sola.

Sin embargo, el agresor se percató de las intensiones que tenían y regresó al auto para reclamar a Terán por quedarse con la menor de quien dijo era su prima. La discusión se transformó en una pelea en la que Pedro Terán fue herido en el lado derecho del cuello con una navaja.

Ambos bajaron del auto y uno comenzó a perseguir al otro hasta la cancha de toros donde fueron intervenidos por los agentes de la comisaría de Characato, quienes detuvieron al agresor y trasladaron al herido al hospital regional para que sea atendido del profundo corte que pudo causarle la muerte.

El caso se quedó en manos de los efectivos de la Sección de Investigación Criminal para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

OTRO CASO

Hasta el nosocomio regional también fue trasladado el ciudadano venezolano Julio Cesar Mandujano, de 40 años, quien fue encontrado ensangrentado y con un profundo corte en la cabeza en las cercanías de los prostíbulos clandestinos ubicados en la Variante de Uchumayo, distrito de Sachaca.

Fueron los paramédicos de la comuna provincial de Arequipa quienes se encargaron de responder al pedido de auxilio de los comerciantes de la zona para atender al herido y evacuarlo para que reciba atención médica tras presuntamente haber sido golpeado por personas desconocidas.