Boticario Dry Gin presenta nueva línea de producto denominado Oak Barrel, con mil botellas producidas en el primer lote, anunció hoy en la mañana el fundador Diego Jalsovec.

No obstante, la línea de mayor producción sigue siendo la de frutos rojos con cuatro mil botellas al mes, representa el 50% del total de la producción. Se distribuye a las ciudades de Arequipa, Moquegua, Ilo, Tacna, Puno, Cusco, Lima, Trujillo, Chiclayo y Piura.

Jalsovec señaló que cada botella de Boticario Oak Barrel encierra la historia de una familia, de una ciudad y de un oficio que se resiste a desaparecer. Afirma que Arequipa le ha dado forma y carácter, como si en cada gota viviera su identidad: fuerte, cálida, noble.

Con este lanzamiento, Boticario abre una nueva etapa que no busca vender, sino conectar. Sus creadores quieren que la comunidad arequipeña sienta orgullo al brindar con un gin que lleva en su interior la esencia de su tierra.