César Lima H., pasará el resto de su vida en prisión tras ser hallado culpable del delito de agresión sexual en agravio de una niña de 11 años. La sentencia fue dictada luego del trabajo de la fiscal provincial Blanca Susana Terroba Gutiérrez, quien presentó pruebas que acreditaron la comisión del delito en agravio de la hija de sus vecinos.

Según la investigación, los hechos ocurrieron en el año 2021, cuando la víctima tenía 11 años. El procesado aprovechó la cercanía con la familia para cometer los abusos en dos oportunidades dentro de su vivienda en el distrito de Cerro Colorado. La situación generó en la menor un cuadro de depresión y cambios en su conducta escolar.

La Fiscalía presentó como sustento la declaración de la agraviada, testimonios de testigos, evaluaciones psicológicas, el certificado médico legal, actas de inspección al inmueble y registros de comunicación entre el imputado y la víctima, elementos que permitieron acreditar su responsabilidad penal.

Además de la cadena perpetua, el fallo judicial establece que César Lima H. deberá pagar S/5,000 de reparación civil, someterse a tratamiento terapéutico y cumplir con reglas de conducta. También quedó inhabilitado de manera permanente para desempeñarse en el ámbito docente en instituciones públicas o privadas.