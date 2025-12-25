En un operativo desplegado el pasado 23 de diciembre, efectivos del Grupo Operativo de Investigaciones Especiales (GOIE) de la Divincri lograron la captura en flagrancia de Josué Jeferson Mamani Ramos (22) y Eduardo José Carrasco Escapa (19). Ambos jóvenes son señalados por la Policía Nacional como presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los Moneys de Arequipa”, dedicada presuntamente a la circulación de dinero ilícito.

La intervención se desencadenó tras la denuncia oportuna de una comerciante en las inmediaciones de Siglo XX, en la avenida Vidaurrázaga del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Según el reporte policial, la ciudadana alertó a los agentes luego de que los sujetos intentaran realizar una compra utilizando un billete falso, lo que permitió una rápida respuesta de las autoridades que patrullaban el sector.

Durante el registro personal realizado a los detenidos, los agentes del GOIE incautaron un total de veinte billetes falsos de 50 soles, lo que representa una suma de mil soles en moneda apócrifa. Además del dinero falsificado, se les decomisaron dos equipos celulares y una tarjeta de débito, elementos que fueron lacrados para las investigaciones correspondientes por el presunto delito contra el orden financiero y monetario.

El caso ha quedado bajo la jurisdicción del fiscal de flagrancia, Jhony Sánchez Vargas, quien dispuso la detención de los involucrados y la continuación de las diligencias de ley.