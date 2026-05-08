Agentes de la Comisaría PNP Mariscal Castilla, en Cerro Colorado, desarticularon la presunta banda criminal “Los Carniceros de Alto Cural”, dedicada al hurto agravado en la urbanización del mismo nombre.

La captura se produjo durante un patrullaje motorizado de rutina, cuando los efectivos policiales intervinieron a Sergio Achaco (33) y Paolo Arias (35), quienes se movilizaban en un furgón de placa VEE-800.

Al realizar el registro del vehículo, encontraron 14 bandejas industriales de aproximadamente 40 litros cada una, cargadas con carne porcina que, según las investigaciones, habría sido sustraída minutos antes de una empresa avícola de la zona.

Ambos intervenidos fueron trasladados a la dependencia policial, donde quedaron detenidos como presuntos autores del delito contra el patrimonio.