Agentes policiales de la comisaría de Palacio Viejo detuvieron a dos mujeres identificadas como Neyli Coaquira L. (39) y Marduly Villanueva P. (45), ambas naturales de Tacna, acusadas de hurto agravado en la modalidad de pepeo en agravio de John Q. P. (36).

Según la denuncia, la víctima habría conocido a las dos mujeres en una discoteca la noche de ayer, 18 de abril, para luego compartir una reunión en el interior de su domicilio.

En circunstancias en que se encontraba en estado de ebriedad, el agraviado se quedó dormido y al despertar constató la desaparición de sus pertenencias: una laptop, cuatro celulares, audífonos y un parlante inalámbrico, un cargador de celular, un USB y una mochila.

De inmediato, la Policía inició la búsqueda de las presuntas autoras mediante el GPS de uno de los celulares sustraídos, logrando ubicarlas en el interior de un hostal, ubicado en la calle Álvarez Thomas del Cercado de Arequipa. Con autorización del administrador, los efectivos verificaron las habitaciones y fue en uno de los cuartos del primer piso donde la víctima reconoció a las dos mujeres.

Tras la intervención, se hallaron todas las pertenencias hurtadas de John Q. P., las cuales fueron recuperadas en su totalidad. Además, los agentes incautaron sobres de tabletas de clonazepam de 0,5 mg utilizados presuntamente para ejecutar sus fechorías en contra de sus víctimas.

Ante ello, Neyli Coaquira y Marduly Villanueva fueron trasladadas a la comisaría de Palacio Viejo y puestas a disposición de la SEINCRI, por el presunto delito contra el patrimonio (hurto agravado) en la modalidad de “pepeo”.