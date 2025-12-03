Ronald Atencio, candidato a la presidencia por la alianza electoral Venceremos, llegó la ciudad de Arequipa para captar votos en el marco de las Elecciones Generales 2026, asegurando que en un eventual gobierno suyo se cambiará la Constitución en un plazo de 6 meses, además de expropiar concesiones mineras.

“Nosotros creemos, con todo el equipo que tenemos, con toda la alianza electoral venceremos, y con todas las fuerzas políticas que se van a unir, en menos de seis meses podemos tener todas las firmas listas para someter al referéndum en nuestro país”, expresó durante su recorrido por la plaza de Armas de Arequipa.

Atencio se mostró confiado en lograr este cambio señalando que “no es un caballito de batalla, sino una necesidad”.

MINERÍA

El abogado del hoy sentenciado Guillermo Bermejo manifestó que al país le falta formalización minera, sin embargo, prefirió centrar su discurso en contra de las concesiones mineras, calificándolas como el cuello de botella qué no permite la formalización.

“Así como la tierra es para el que trabaja, la mina es para el que trabaja, para el trabajador minero, para el que realiza la explotación minera, y si tenemos que realizar una expropiación de las concesiones mineras, nosotros vamos a expropiar las concesiones mineras ociosas”, puntualizó.

De esta manera mostró su respaldo frente a la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).