La cantante arequipeña Lula Valdivia participó por primera vez en la Semana del Latin Grammy en Las Vegas, convirtiéndose en la primera artista de Arequipa en integrar la lista de Miembros Votantes de la Academia Latina de la Grabación. Su presencia fue resaltada por artistas de distintos países que reconocieron su trayectoria y aportes musicales.

Valdivia contó que su experiencia superó todas sus expectativas, especialmente al enterarse de que varios músicos habían considerado su trabajo para una posible nominación. “Me sorprendió conocer a varios artistas que habían escuchado mi música y votaron por mí, incluso me dijeron que estuve muy cerca de ser nominada”, afirmó tras su participación.

La artista fue elegida miembro votante luego de presentar un expediente detallado de su carrera musical. Durante las múltiples actividades previas al evento central, pudo interactuar con intérpretes, productores y compositores que ya conocían su obra. “Conocí a numerosos artistas que conocían mi música, lo que me dejó muy sorprendida”, comentó.

PROCESO

Los Miembros Votantes de la Academia son profesionales de la industria musical con trayectoria acreditada, encargados de elegir a los nominados en categorías como Álbum del Año, Canción del Año, Grabación del Año y Mejor Nuevo Artista. Su participación garantiza un proceso de evaluación técnica y artística reconocido internacionalmente.

El 13 de noviembre se realizó la ceremonia central de la 26ª Entrega Anual del Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena. En esta edición, Raphael fue homenajeado como Personaje del Año y Susana Baca recibió el Premio a la Excelencia Musical, en una noche que celebró lo mejor de la música latina producida entre junio de 2024 y mayo de 2025.