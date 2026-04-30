Dos personas fueron detenidas en el Centro Comercial Nuevo Mundo conocido como “La Muela”, ubicado en la av. Jorge Chávez, en el Cercado de Arequipa, tras una operación policial que permitió recuperar equipos celulares.

Los intervenidos son presuntos integrantes de la banda “Los Cínicos del Cercado”, investigada por el delito de receptación, es decir la compra y venta de bienes obtenidos mediante robo.

Dichas personas fueron detenidas con celulares, uno de ellos reportado como sustraído (iPhone 13 Pro) y tres celulares adicionales de procedencia no acreditada.

Tras la intervención, los investigados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, con conocimiento de la 2da Fiscalía de Flagrancia de Arequipa, para las diligencias conforme a ley.