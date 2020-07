Celia Capira rechazó las disculpas del presidente de la república, Martín Vizcarra, porque no soluciona la muerte de su esposo, víctima del nuevo coronavirus, COVID-19, en Arequipa. Además, pidió investigación ante una presunta negligencia médica.

“No, ninguna disculpa va a devolver a mi esposo . No lo arregla con una disculpa, así no se soluciona, tiene que haber obras, hechos y realidad. Quiero que investigue, quiénes son los responsables, que se hagan cargo. Tienen que investigar, caiga quien caiga, porque es un crimen lo que han hecho con mi esposo y con mucha gente. Es la ineptitud de las autoridades correspondientes que en su momento han estado”, expresó a CORREO la mujer que persiguió al mandatario para que vea la cruda realidad de los pacientes.

La madre de tres hijos cuestionó la respuesta del Gobierno ante el duro golpe que da el coronavirus en Arequipa y la falta de apoyo a los pequeños emprendedores.

“La gente no tiene dinero, nadie trabaja. Hace que solo las empresas grandes crezcan y a los pequeños nos aplastan como cucarachas. Eso es lo que está haciendo el presidente, no se da cuenta que grandes como él cobran grandes sueldos y nosotros, cuando trabajamos tenemos un sustento de 930 soles por mes, imagine cómo sobrevivimos. Mucha gente ambulante en Arequipa, gente emprendedora que lucha, imagine cómo nos sentimos ahora. El presidente no se humaniza con nosotros, es una persona que no tiene corazón, es inhumano”, criticó.

Aceptó ayuda psicológica

Celia Capira también informó a este diario que recibió la ayuda psicológica ofrecida por el Ministerio de Salud, porque lo necesita para seguir adelante con sus hijos. Esta vez, sin la presencia del hombre que aún ama.

“Sí acepté la ayuda psicológica porque es muy importante para mí y para mis hijos, para dar un paso adelante. Estoy muy confundida, aún no logro entender cómo ha pasado, mi esposo estaba tan bien, no logro entender, lo tengo en la mente. Recuerdo cada momento de mi esposo, sus palabras y todo, él estaba bien”, manifestó.

Podría denunciar

Capira también dijo que si tiene que denunciar para que investiguen la muerte de su esposo, lo tendrá que hacer porque para ella fue una negligencia médica.

“Por ahora todavía no, porque estoy aislada, pero necesito saber la historia clínica de mi esposo y tienen que investigar esto. Es necesario, no sabe cuánto lamento haber llegado a esta situación y lo peor es que me toca una tarea difícil con mis hijos y si tengo que hacerlo, lo tendré que hacer, porque fue una negligencia médica. Mi esposo estaba bien”, aseveró.

