Un efectivo del Serenazgo del municipio de Cerro Colorado fue intervenido por la Policía tras verse involucrado en un accidente de tránsito ocurrido la noche del lunes 5 de enero, en el ingreso a la asociación de Peruarbo, a la altura de la av. Ferrocarril.

El hecho se registró a las 21:39 horas, cuando la unidad móvil de Serenazgo 103, de placa EUI-921, colisionó con un mototaxi de placa 3203-NB, dejando herido al conductor del vehículo menor y tres mujeres que iban como pasajeros. Tras el impacto, el sereno que conducía el patrullero fue trasladado a la comisaría de Ciudad Municipal para las diligencias de ley.

El conductor del patrullero fue identificado como Víctor Raúl Machaca Cahuapaza.

Al respecto, el gerente de Seguridad Ciudadana de Cerro Colorado, Sandro Ballón, exhortó a las autoridades a acelerar las investigaciones y solicitó la liberación del sereno, quien permanece retenido hasta el momento mientras se cumplen las 48 horas de detención preliminar.

El funcionario informó que las tres mujeres heridas ya fueron dadas de alta, mientras que el conductor del mototaxi continúa internado en EsSalud Yanahuara. Según indicaron los familiares del chofer herido, debido a la gravedad de las lesiones, existe el riesgo de que pierda movilidad en las extremidades superiores.

DEFENSA DE SERENO

Por su parte, el funcionario explicó que la unidad móvil 103 se dirigía a una emergencia médica para auxiliar a un menor que sufría convulsiones, ya que la ambulancia se encontraba en otra intervención. En esas circunstancias, un mototaxi habría cruzado de manera intempestiva la vía, impidiendo que el patrullero realice la maniobra de frenado, produciéndose la colisión.

Tras el accidente, los heridos fueron trasladados a los nosocomios cercanos.

“El mototaxi no tenía SOAT y lo que me preocupa es que el chofer de la unidad móvil de Serenazgo está detenido, cumpliendo las 48 horas de detención. La fiscal no valora que la unidad móvil tenía SOAT, seguro, el chofer tenía licencia, trabajo estable y quisiera llamar a la reflexión para acelerar la investigación”, indicó el funcionario a Radio Contacto Sur.