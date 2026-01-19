El distrito de Characato fue el más afectado por las lluvias registradas la tarde de ayer en Arequipa, al reportarse 60 milímetros de precipitación, nivel considerado como extremadamente lluvioso, informó José Luis Ticona, especialista de Meteorología del Senamhi.

Calles de Characato inundadas. Foto: GEC.

El especialista explicó que la precipitación se produjo por una tormenta aislada que se focalizó en el sector oriental de la ciudad. Otros distritos también registraron lluvias, aunque en menor magnitud. Chiguata alcanzó hasta 24 milímetros, mientras que en Quequeña y Pocsi las precipitaciones oscilaron entre 6 y 7 milímetros.

Vivienda

Ticona precisó que Characato es una de las zonas que habitualmente registra este tipo de eventos debido a su ubicación geográfica, ya que actúa como área generadora de tormentas intensas, lo que incrementa el riesgo de inundaciones y activación de quebradas.

Asimismo, el Senamhi mantiene un aviso meteorológico vigente durante toda la semana, con probabilidad de lluvias hasta el 24 de enero. Entre el miércoles y viernes, Arequipa volverá a nivel de alerta naranja, por lo que se recomendó a la población mantenerse alerta y adoptar medidas de prevención ante posibles emergencias.

VIDEO RECOMENDADO

Varias viviendas quedaron inundadas por las últimas lluvias registradas en Arequipa. La principal afectación ocurrió en el distrito de Characato donde sus vecinos esperan apoyo de sus autoridades y medidas preventivas para que no vuelva a ocurrir lo mismo. (Video: Yunsu Pariapaza)



