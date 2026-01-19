Dos puentes colapsados, cuatro anexos incomunicados y 200 hectáreas de cultivos afectadas mantienen en emergencia al distrito de Santa Isabel de Siguas. Las intensas lluvias de los últimos días han dejado sin transporte ni electricidad a varias zonas, afectando la producción agrícola y ganadera del distrito.

El alcalde distrital, Esmelin Pacheco, detalló que el puente Betancourt y el puente colgante de San Sebastián colapsaron producto de la crecida del río de la zona, aislando a los anexos Pie de la Cuesta, Ranchería, Laderas y Lluclla. Dejando a aproximadamente 750 familias afectadas y la falta de servicios básicos en estas zonas.

Asimismo indicó que, en la cabecera del distrito, se perdieron unas 80 hectáreas de cultivos, mientras que en sectores bajos como Ocoña, San Isabel y Pampa Blanca otras 120 hectáreas quedaron sin agua.

El Gobierno Regional, a través del COER y Autodema, ha enviado combustible y maquinaria para atender la emergencia; sin embargo, la Municipalidad Provincial de Arequipa aún no ha brindado apoyo, alertó el alcalde.

“La Municipalidad Provincial de Arequipa brilla por su ausencia, nunca nos han mandado una máquina… siendo el pulmón de la región Arequipa, en Sant Isabel de Siguas tampoco contamos con una máquina amarilla, ninguna máquina amarilla, entonces por ello que nosotros siempre hacemos voz de protesta, necesitamos apoyo de las autoridades”, concluyó.

ATENCIÓN

El distrito fue declarado en emergencia por el Ejecutivo, lo que permite a las autoridades locales y regionales priorizar acciones de prevención y atención. Se están aplicando medidas como el uso de plásticos para proteger cultivos, movilidad limitada para resguardar a la población y coordinación con maquinaria del COER y Autodema para reparar puentes y restablecer servicios básicos.