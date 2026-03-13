Las labores escolares en los colegios públicos de la región Arequipa empezarán de manera presencial este lunes 16 de marzo, tal como estaba programado, informó la Gerencia Regional de Educación de Arequipa.

A través de un comunicado, la entidad precisó que el inicio del año escolar no sufrirá modificaciones, pese a la incertidumbre generada en los últimos días por diversos factores, entre ellos la escasez de combustible, el incremento del precio de los pasajes y la congestión vehicular registrada en los distritos de Tiabaya y Uchumayo por el cierre del Puente Uchumayo.

Comunicado de la Gerencia de Educación

Según la Gerencia Regional de Educación las instituciones educativas públicas deberán desarrollar las actividades académicas de forma presencial. Esto obedece al restablecimiento del transporte del gas natural de Camisea y la reanudación en el abastecimiento de GLP en los grifos, luego que la fuga de gas en una red de Megantoni en Cusco fue reparada.

Asimismo, los estudiantes de colegios privados y de convenio también retornarán a las aulas desde este lunes. En estos centros educativos, las clases se realizaron de forma virtual el jueves y viernes último, debido a la escasez de unidades de transporte público.

Esta situación se originó por el incremento del precio de los combustibles y las protestas de transportistas del servicio urbano, lo que redujo la disponibilidad de buses para el traslado de estudiantes y docentes.

Sin embargo, un aspecto que aún preocupa es la falta de las condiciones de infraestructura por los daños a causa de las precipitaciones pluviales. El gerente regional de Educación, Marco Choque, días atrás confirmó a Correo que el Minedu aún no transfirió los 140 módulos prefabricados que se requirió.