Los niños más inquietos o traviesos de 3 años eran amarrados de los pies y brazos con cintas adhesivas a las sillas y amordazados con cintas en la boca, según la denuncia de la auxiliar y los padres del nivel inicial del Colegio particular Andenes de Chilina, en Alto Selva Alegre.

Indignados de los hechos, la auxiliar del colegio, C. M. y los padres de esta sección denunciaron ayer en la comisaría Independencia a la docente Isabel Q. por presunto maltrato físico y psicológico.

La servidora dijo que no denunció antes por falta de pruebas. “Al no tener pruebas suficientes en su momento, porque al ser niños me han prohibido tomar fotos. Lo que he optado es por grabar audios, yo tengo pruebas”, dijo ayer la auxiliar a su salida de la comisaría, tras poner la denuncia.

La profesional manifestó que comunicó del hecho a la administradora del colegio, quien le dijo que asumiría medidas, pero hasta el jueves no se había asumido dichas acciones correctivas. Según la auxiliar, los maltratos se habrían registrado desde marzo, porque escuchaba los gritos, pero la profesora denunciada le habría prohibido hablar y tomar fotos.

TESTIGO

La psicóloga del colegio de inicial B.O., habría encontrado a un menor atado a la silla, pero tampoco denunció, por el contrario, en la reunión de padres, realizado el último miércoles, habría negado la violencia, ante los cuestionamientos de los padres.

Sin embargo, Ítalo Vilca, uno de los padres denunciantes, y según consta en la denuncia formulada, la profesora denunciada habría reconocido el jueves que amarraba a los niños a la silla, por problemas de conducta. Los demás padres contaron que se enteraron del hecho, luego que una madre descubrió que su hijo mostró terror a la cinta adhesiva y al conversar con su hijo, descubrió el maltrato

Desde la UGEL Arequipa SUR, indicaron que los especialistas acudieron al colegio y asumirán las medidas correctivas.

SANCIÓN

El presidente de la Asociación de Colegios Privados en Arequipa, Rusbel Begazo, señaló que hubo omisión de funciones de la directora, porque al tomar conocimiento, debió activar el protocolo, denunciar a la profesora ante la comisaría o Fiscalía, comunicar al padre, separar a la maestra y brindar el apoyo psicológico a la víctima.

La UGEL Sur podría aplicar la sanción, la cual podría implicar la destitución de la directora, además, de una multa al colegio de 10 a 50 UIT.

La denuncia de la comisaría fue remitida al fiscal de turno, Jorge Cardeña Zaraus, de la Primera Fiscalía penal.