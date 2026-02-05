La posibilidad de un Estado donde un documento no conduzca a hacer largas colas, donde la atención de la salud se realice de forma digital y en el que la meritocracia prime no es un sueño alejado de la realidad; es una propuesta abordada por ComexPerú, entidad que plantea el cambio desde un punto de vista técnico.

Pedro Chirinos, jefe de Asuntos Legales y Regulatorios de ComexPerú, detalló que este planteamiento marco contempla tres puntos, orientados a la meritocracia, la transformación digital y la simplificación administrativa.

MERITOCRACIA

Para el especialista, todo parte desde el aparato estatal, donde el personal capacitado tiene que liderar. Pero, sobre ello, existe la Ley Servir, que debió ser la impulsora de una renovación en la contratación de personal en el aparato estatal.

“Tenemos un gran problema con la Ley Servir, y es que el Congreso está creando más excepciones para que la Ley Servir no se aplique”, refirió, expresando que esta debe continuar con su propósito inicial; sin embargo, son más las entidades públicas en las que no se aplica que en las que sí se ve aplicada.

DIGITALIZADO

Para Chirinos, una transformación digital debe facilitar la coordinación interna no solo entre instituciones, sino también dentro de la misma entidad. “Hay muchos desafíos por ese lado, pero, también cuando hablo de transformación digital, hablo de que las autoridades que vayan a ser elegidas no deben perder de vista la innovación”, refirió.

Es así que planteó que la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD), adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), debe ser un ente autónomo, donde la Secretaría debería ser independiente y, como tal, articular, puntualizó; no obstante, esta autonomía no implica absorber programas que puedan tener cierta similitud.

“No es posible que mientras hay congresistas, por ejemplo, que plantean proyectos de ley para regular, ponen el uso de la inteligencia artificial como si fuera la panacea (cura), no están dándose cuenta que hay lugares en el Perú donde ni siquiera tienen postes de luz”, añadió.

BUROCRACIA

Los dos puntos anteriores dan origen al tercer pilar, que es la simplificación de trámites, que implica menos papeleo, donde a veces las entidades se superponen en requisitos.

“Por ejemplo, me piden copia de mi DNI, pero si yo tengo mi DNI en físico, te lo presento tú lo ves y puedes ir a RENIEC y sacas mi ficha RENIEC, si fueras funcionario público autorizado entonces ese tipo de cositas cosas se deberían de impulsar porque no solamente beneficia a ti y a mí como ciudadanos, sino también le beneficia al mismo funcionario público”, sostuvo.

CARRERA PÚBLICA

La reforma en la meritocracia debe promover o incentivar que los mejores talentos técnicos puedan llegar a los puestos donde más se requiere personal capacitado, dado que los cambios de gestión generan también el cambio de los funcionarios de confianza, lo que genera descoordinación en proyectos a largo plazo.