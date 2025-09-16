La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, confirmó la sentencia de 20 años de cárcel, dictada en contra del empresario del rubro de construcción Omar Edwin Cahua Chara, quien agredió sexualmente a su trabajadora de 26 años de edad.

En primera instancia, el juzgado colegiado conformado de Arequipa sub especializado en Delitos Asociados a la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, determinó la responsabilidad del imputado por la comisión del delito de violación sexual, en la circunstancia que había una dependencia laboral.

La agresión se perpetró en febrero de 2020. Según las pesquisas de la Fiscalía, el procesado llevó a la víctima a realizar unas valorizaciones en el distrito de La Joya y luego de efectuar la tarea, la presionó para que bebiera, bajo amenaza de ser despedida. Previamente colocó una dosis del sedante, benzodiacepina.

Posteriormente, luego de consumir el licor, la joven estuvo mareada y se vio disminuida en sus fuerzas, situación que fue aprovechada por el procesado para someterla sexualmente.

En el juicio oral, las juezas Miriam Vilca Juárez y Crisley Herrera Claure, y el juez Walter Marroquín Aranzamendi, concluyeron que el testimonio brindado por la víctima es coherente, verosímil, además pudo ser corroborado por con el testimonio de testigos y peritos.

El colegiado determinó la culpabilidad del imputado, disponiendo 20 años de cárcel; asimismo, fijaron en 15 mil soles el monto de la reparación civil que el imputado deberá pagar a la víctima.

El fallo fue confirmado por la jueza superior Sandra Lazo de la Vega y los magistrados superiores Jaime Coaguila Valdivia y Carlos Luna Regal, quienes además ordenaron que se emitan las órdenes de captura en contra del sentenciado para que se internado en el penal.