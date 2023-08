La artista visual Conny Lazarte Hinojosa (Arequipa, 1997) estudió diseño gráfico y multimedia en el Instituto del Sur y fotografía en el Thomas Jefferson. Ha participado en una veintena de exposiciones colectivas y este año montó su exposición individual “Abrazando mi oscuridad” en el Centro Cultural UNSA. Su formación abarca además temas de cine experimental, guion y dirección de arte.

Estudia medios audiovisuales en la escuela “Carlos Baca Flor”, donde realiza cortos experimentales. Es integrante del Colectivo de Arte QUIPA y del Grupo Color Box. Es miembro de la Asociación Peruana de Tartamudez y encargada del área de diseño y marketing.

Ha obtenido numerosos premios: Ganadora del Primer Concurso Nacional de Fotografía “El poder de una mujer creativa” (2023), organizado por el Indecopi, con su foto: “Paraíso prohibido”. Su proyecto “Molly, hija de la oscuridad” fue seleccionado por Hanan Lab para recibir asesorías personalizadas. Ganadora en Dirección de Animación Stop Motion con el cortometraje “Churrinche” en el Ajayu Lab y Finalista (2022). Ganadora del II laboratorio “Venezuela presente” organizado por UNESCO PERÚ y la MPA (2022), entre otros.

Conny, ¿qué temas prefieres para realizar tus creaciones?

El duelo frente a la muerte, la tartamudez, el trastorno obsesivo compulsivo (TOC), la depresión, la ansiedad y la pérdida. Con la fotografía, la escritura y el audiovisual exploro mis pensamientos e inquietudes, para mostrar mis metáforas personales sobre la vida, visibilizando las heridas del pasado y las tinieblas mentales que atormentan mi humanidad. Busco sanar y reflexionar, explorando mis miedos y los lugares incómodos que evito ver retratados de manera sombría.

¿Cómo desarrollas tu proceso creativo?

Desde niña escribo un diario sobre mi dolor y mis miedos, lo hago hasta ahora. Es la forma en que gestiono mis experiencias. Me libero a través de la escritura. Con la fotografía me conecto y comunico con el mundo, muestro ese dolor encapsulado, congelado en una imagen, en un momento. Por eso es que me permito sanar, no necesito llevarlo, no está en mí, porque al fin puedo hablarlo mediante mis imágenes.

LEA TAMBIÉN: Fiscalía de Arequipa investiga tres casos de cobro de coima en la Gerencia Regional de Educación

¿Qué es lo que buscas conseguir con tu trabajo?

Busco visibilizar a la tartamudez como un trastorno del habla que afecta a 70 millones de personas. No es una enfermedad. Es involuntaria. Concientizo sobre ella informando, compartiendo mi testimonio a través de ponencias y charlas. La tartamudez me ha ayudado a conocerme a mí misma, ser más empática, aprender a amarme de nuevo, trabajar en mi autoestima y ser más paciente con mi forma de hablar. Está bien hablar diferente, las opiniones de los demás no definen quien soy. La tartamudez no significa que sea nerviosa y no escondo mi forma de hablar, mi forma de ser. Debo ser yo misma.

¿Tus próximos proyectos?

Me preparo para participar en el “Salón de Grabado Latinoamericano”, en la 3ª Bienal de Grabado de Arequipa, una exposición colectiva en el Tercer Encuentro de Arte y Discapacidad 2023, organizado por “Capaz Perú” (Lima). También, en el IV Encuentro Regional de Personas con Tartamudez de la Asociación Peruana de Tartamudez de Arequipa. Además, estoy armando varios proyectos visuales que muy pronto compartiré.

Tartamudos famosos. El orador Demóstenes, el emperador romano Tiberio Claudio, el político Winston Churchill, las actrices Marilyn Monroe, Julia Roberts, Emily Blunt, Nicole Kidman; el actor Bruce Willis, el cantante Marc Anthony, el empresario Elon Musk.