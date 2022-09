Víctor Hugo Rivera, por tercera vez intenta llegar a la Municipalidad Provincial de Arequipa con el movimiento regional Juntos por el Desarrollo de Arequipa. Su intención es trabajar en la descentralización de los servicios y activar polos de desarrollo en la ciudad. En entrevista, menciona la denuncia que tuvo hace cuatro años cuando lo acusaron de violador, además de una casación por el Club Internacional.

Aquí la entrevista.

¿Qué proponen para Arequipa? Nosotros, con el equipo que tenemos, hemos caminado los cuatro años que han pasado, venimos conocedores de la problemática, y esta no está en el centro de la ciudad, está en los pueblos que van creciendo, emergiendo, que no tienen los servicios básicos. También hemos identificado que Arequipa es centralista, los que viven en Yura o en Apipa, cuando quieren servicios básicos, salud, educación, tienen que bajar al centro de la ciudad. En Polobaya, Characato, que es el Cono Sur, de la misma manera. Lo mismo sucede con Vítor y La Joya, todos nos concentramos en el centro de la ciudad, Reniec, Registros Públicos, Banco de la Nación, entonces los primeros que tenemos que hacer en el Plan de Desarrollo Metropolitano es plasmar una visión de una Arequipa totalmente descentralizada con base en tres polos de desarrollo, Cono Norte, polo de desarrollo comercial, porque todos los productos vienen de la sierra, Cono Sur, polo de desarrollo turístico, desde Sabandía hasta Polobaya, toda esa zona es verde, hay que potenciar, el tercer polo importante es La Joya, ya hay muchas empresas que se han ido a la Joya, necesitamos que ese polo de desarrollo sea industrial, para que los jóvenes profesionales encuentren en esa industria oportunidad de trabajo.

¿Va a trabajar más con los alcaldes distritales? Es el momento que nos juntemos, empresarios, políticos, autoridades, académicos y finalmente los dirigentes. Queremos una Arequipa totalmente diferente, sí, y queremos trabajar, sí, señores empresarios, necesitamos en Cono Norte una plataforma para todos los bancos. Los bancos van a ir, en Cono Norte hay mucho movimiento económico.

¿Cómo trabajará el tema de saneamiento? Uno de nuestros proyectos bandera que estamos llevando es el saneamiento físico legal, hay mucha gente que tiene sus viviendas, ha construido y no tienen título de propiedad y ha pasado más de 10 años y la ley ya les ha dado la potestad. Tenemos que hacer un estudio y ver quienes ya cumplen los requisitos, pero si están en zona de peligro, no. Nosotros hemos puesto el nombre del sueño de tú casa ya está, con ese proyecto vamos a descentralizar una oficina, en el óvalo de entrada a la autopista Arequipa-La Joya, que es más o menos es el centro de Apipa, José Luis Bustamante, Yura.

A usted los denunciaron por violación sexual ¿Se aclaró eso? Se hizo las investigaciones y no hubo elementos de juicio, uno de ellos fue que se invitó a la señorita a que pase médico legista, nunca pasó, al no haber esos elementos ese caso fue archivado. Fue un tema político. No guardo rencor con nadie, fue un tema político.

¿Hay otra denuncia que aún no ha esclarecido? Hay un caso del Club Internacional que me sancionaron injustamente, salió a favor nuestro, luego hubo una casación, sabemos que las campañas son de ataque algunos.

¿Qué haría con el SIT? En el SIT, inmediatamente tenemos que hacer dos acciones, conformar un comité consultivo que esté integrado por personas académicas por ingenieros, arquitectos y un abogado y por el otro lado que esté integrado por tres representantes; uno por parte del transporte masivo, taxistas y uno de la sociedad civil, para que este comité consultivo toque desde el punto de vista técnico, ya no podemos politizar el tema de transporte y en segunda acción lo que vamos a hacer es revisar el SIT, cosas que estén funcionando bien siguen, las que no se modifican.

