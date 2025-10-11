Cientos de arequipeños asistieron este fin de semana a los mercados de Arequipa para abastecerse de los productos de primera necesidad. En esta ocasión, Correo llegó hasta el terminal pesquero El Palomar, en el Cercado de Arequipa para consultar los precios de los productos hidrobiológicos.

Respecto a los pescados, el jurel congelado está a 7.00 soles, el bonito a 6.00 soles, pejerrey congelado (en veda) se expende a 25.00 soles el kilo, perico a 23.00 soles, cojinova a 35.00 soles, tollo a 20.00 soles, merluza a 18.00 soles, lenguado a 38.00 soles, Y diamante a 35.00 soles.

En cuanto a otros productos, la huevera a 12.00 soles el kilo, pota a 8.00 soles, camarón desde 50.00 soles. Además, el kilo de pulpo a 20.00 soles, langostino a 30.00 soles, calamar a 40.00 soles, cangrejo a 4.00 soles la unidad, y choro a 10.00 soles.

Referente a las verduras, el kilo de limón se expende a 6.00 soles, lechuga a 1.50 soles la unidad, choclo a 3.50 soles, zapallo a 3.50 soles, tomate a 4.00 soles, cebolla a 2.50 soles, rocoto a 9.00 soles, y ají amarillo a 6.00 soles.

Asimismo, el kilo de papa a 1.80 soles, y el camote a 2.50 soles.