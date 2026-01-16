Un informe de la Contraloría General de la República ha puesto en evidencia serias deficiencias en la gestión del equipamiento biomédico del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (Iren Sur), donde no se garantiza su correcto funcionamiento por la falta de presupuesto para realizar sus mantenimientos.

El año pasado, las quejas de los médicos fueron constantes por la paralización de algunos servicios debido a que equipos como el tomógrafo dejaron de usarse por desperfectos; aunque fueron reparados, el problema puede persistir.

El equipo de control constató que, si bien el tomógrafo simulador, indispensable para la planificación de tratamientos de radioterapia, está operativo, no ha sido incluido en el Plan de Mantenimiento 2025 de la institución. Esta omisión se debe a que el equipo no cuenta con asignación patrimonial, pese a haber ingresado al establecimiento hace varios años.

De acuerdo con el personal del IREN Sur, esta situación no es un caso aislado. La Contraloría advierte que otros equipos de alta complejidad presentan problemas similares y están descritos en el Acta n.º 001-2025-CG/SALUD-IREN-SUR, donde se señala que el equipo de braquiterapia, monitores de funciones vitales de la emergencia, entre otros, no cuentan con asignación presupuestal para mantenimiento desde que fueron instalados.

ADVERTENCIA

La falta del oportuno mantenimiento preventivo puede provocar el deterioro e inoperatividad de los equipos.